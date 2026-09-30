Shimla News: स्वर्ण पब्लिक स्कूल में दी जल संरक्षण की जानकारी
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। स्वर्ण पब्लिक स्कूल में बुधवार को शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड और स्वेज इंडिया की ओर से जल संरक्षण पर सेमिनार आयोजित किया। इसके माध्यम से स्कूली बच्चों और शहरवासियों को जल के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। सेमिनार में बच्चों को जल संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी गई। कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी राहुल शर्मा और अन्य प्रतिनिधियों ने बच्चों के सवालों के जवाब दिए। अध्यापकों और विद्यार्थियों को शिमला शहर के लिए संचालित की जा रही 24 घंटे जलापूर्ति परियोजना की जानकारी दी। प्रिंसिपल सीमा मेहता ने कहा कि शिमला की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए 24 घंटे जलापूर्ति परियोजना का कार्य प्रगति पर है। संवाद
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