Joint Military Exercise: चंबा के बकलोह में भारत-अमेरिका के सैन्य जवान कर रहे संयुक्त युद्धाभ्यास

भारत-अमेरिका के सैन्य जवान इन दिनों चंबा जिले के बकलोह में संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में दुश्मन को कैसे परास्त करना है, इसके लिए दोनों देशों के जवान खुद को तैयार कर रहे हैं। 27 अगस्त तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास को लेकर सेना के प्रवक्ता कर्नल सुधीर चमोली ने बताया कि दोनों देशों के विशेष बलों के बीच दोस्ती, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में सुधार की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। संयुक्त विशेष युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण है, जो बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में चल रहा है। इससे पूर्व इसके 12वें संस्करण का आयोजन अक्तूबर 2021 में ज्वाइंट बेस लुईस मैककॉर्ड, वाशिंगटन (यूएसए) में किया गया था।

#WATCH | Special Forces troops of the Indian Army & US Army take part in the ongoing joint exercise "Vajra Prahar" at SFTS, Bakloh in Himachal Pradesh



(Source: Indian Army) pic.twitter.com/PuEGkV8GV4