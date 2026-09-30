Shimla News: जाखू में छात्राओं को लगाया एचपीवी टीका
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
शिमला। केंद्रीय विद्यालय जाखू में कक्षा नौवीं और दसवीं की 16 छात्राओं का एचपीवी टीकाकरण किया गया। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से हुआ। स्कूल प्रबंधन के अनुसार टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग की एक विशेष टीम विद्यालय पहुंची। टीम में डॉक्टर पवना ठाकुर, मोनिका वर्मा, रीना, करुणा और सुषमा शामिल थीं। विद्यालय की नर्स दीक्षा शर्मा ने कार्यक्रम में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। काउंसिलर नेहा शर्मा ने भी सफल संचालन में योगदान दिया। प्रधानाचार्य वीरचंद के मार्गदर्शन में यह आयोजन हुआ। संवाद
विज्ञापन