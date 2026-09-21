Shimla News: क्रिएटिविटी वर्ग में छाए एचपीयू के विद्यार्थी
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के छात्रों ने यूथ फेस्टिवल 2026 के ग्रुप-एक क्रिएटिविटी वर्ग में बेहतर प्रदर्शन करते हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता में जीत दर्ज करने वाले छात्रों ने अधिष्ठाता छात्र कल्याण रोशन लाल जिंटा के साथ कुलपति प्रो. महावीर सिंह से मुलाकात की। कुलपति ने विजेता प्रतिभागियों को बधाई दी और उनकी रचनात्मकता तथा मेहनत की सराहना की। उन्होंने छात्रों से आगे भी बेहतर प्रदर्शन जारी रखने और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयारी करने को कहा। संवाद
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