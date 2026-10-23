सरकार कर्मचारियों को डीए का तोहफा

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के आदेश जारी किए हैं। वित्त (विनियमन) विभाग की ओर से 23 अक्तूबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, महंगाई भत्ते की मौजूदा दर 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान अक्तूबर 2026 के वेतन के साथ किया जाएगा, जो नवंबर 2026 में देय होगा। यानी पात्र कर्मचारियों को नवंबर में मिलने वाले वेतन में बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर