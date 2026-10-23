हिमाचल माैसम: प्रदेश के आठ जिलों में दो दिन बारिश-बर्फबारी के आसार, तापमान में गिरावट आने की संभावना

हिमाचल प्रदेश के आठ जिलों के कई भागों में दो दिन बारिश-बर्फबारी होने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से माैसम में यह बदलाव आने की संभावना है। आज राजधानी शिमला व आसपास भागों में धूप खिलने के साथ हल्के बाद छाए हुए हैं। माैसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 24 और 25 अक्तूबर को राज्य के कुछ अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है। इसके बाद 26 से 29 अक्तूबर तक पूरे प्रदेश में माैसम साफ रहने का पूर्वानुमान है।

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तापमान में गिरावट आने के आसार

विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद, अगले 2-3 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। 24 घंटों के बाद अगले 2-3 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 2-5 डिग्री सेल्सियस गिरने के आसार हैं।

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इन जिलों में बरसेंगे बादल

माैसम विभाग के अनुसार 24 अक्तूबर को हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नाैर व लाहाैल-स्पीति में हल्की बारिश-बर्फबारी की संभावना है। 25 अक्तूबर को लाहाैल-स्पीति, किन्नाैर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा व चंबा जिले में हल्की बारिश-बर्फबारी के आसार हैं।

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