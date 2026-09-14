Shimla News: धामी कॉलेज में हिंदी पखवाड़ा आयोजित
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजकीय महाविद्यालय धामी में हिंदी विभाग एवं साहित्य परिषद की ओर से हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। समापन पर प्रवक्ता डॉ. उज्ज्वल राठौर ने हिंदी को राष्ट्रीय एकता की भाषा बताते हुए विद्यार्थियों से इसके नियमित प्रयोग का आह्वान किया। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की भूमिका और सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान पर जोर दिया। प्रतियोगिताओं में विजेता विद्यार्थियों ने प्रस्तुतियां दीं। प्रश्नोत्तरी में बीए तृतीय वर्ष की टीम प्रथम रही। प्राचार्य डॉ. दिनेश सिंह कंवर ने हिंदी को संस्कृति और पहचान का माध्यम बताते हुए विद्यार्थियों को इसके अधिक प्रयोग के लिए प्रेरित किया। संवाद
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