{"_id":"62751b643dba602e2e015280","slug":"himachal-police-constable-bharti-paper-leak-case-follow-up-story","type":"story","status":"publish","title_hn":"पुलिस भर्ती प्रश्नपत्र लीक मामला: खाकी पहनने के लिए जमीन के बदले रिश्तेदार से लिए थे आठ लाख","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sat, 07 May 2022 01:52 AM IST