शिमला: चौड़ा मैदान में आउटसोर्स कर्मियों ने किया प्रदर्शन, दो महीने में मांगें पूरी करने का अल्टीमेटम

हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों और बोर्डों-निगमों में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर चौड़ा मैदान में विशाल प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से आए कर्मचारियों ने चौड़ा मैदान में जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन में बागवानी, बिजली बोर्ड, जल शक्ति समेत कई विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को दो महीने में मांगें पूरी करने का अल्टीमेटम दिया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि कई विभागों में कर्मचारी 20 वर्षों से अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक न तो उन्हें नौकरी की सुरक्षा है और न ही उचित वेतन मिल रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने कहा कि वे नीति निर्माण सहित तीन मांगों को लेकर चौड़ा मैदान पहुंचे हैं।

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