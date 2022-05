{"_id":"628643b83c08fc0cae05e472","slug":"himachal-high-court-orders-given-to-fill-178-posts-lying-vacant-in-jails","type":"story","status":"publish","title_hn":"Himachal High Court: जेलों में खाली पड़े 178 पद भरने के दिए आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 20 May 2022 02:03 AM IST