{"_id":"6290f6b41fbef37db66de484","slug":"himachal-high-court-instructions-to-the-lower-courts-dispose-of-cases-older-than-ten-years-by-december-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Himachal: हाईकोर्ट के निचली अदालतों को निर्देश, 31 दिसंबर तक निपटाएं दस साल से पुराने केस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 28 May 2022 02:36 AM IST