Shimla News: शिविर में जांचा 150 कर्मचारियों का स्वास्थ्य
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। सुएज इंडिया की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। इसमें कंपनी के संजौली और पंथाघाटी स्थित कार्यालयों में लगाए शिविर में 150 से अधिक कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। शिविर में सेनेटोरियम अस्पताल के चिकित्सकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम ने कर्मचारियों की जांच की। इस दौरान ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन संतृप्ति, ब्लड शुगर, आंखों की रोशनी और पल्स रेट समेत विभिन्न स्वास्थ्य मानकों की मौके पर जांच की गई। जांच के बाद चिकित्सकों ने कर्मचारियों को उनकी रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी सलाह और सावधानियों की जानकारी दी। शिविर में डॉक्टरों की टीम डॉ जया, डॉ सिद्धार्थ, डॉ कार्तिक अनुपमा, भारती, ब्लेसिन, ऑप्टोम और सुनीता मौजूद रही। संवाद
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