Shimla News: संजौली बाजार में जल निकास नालियों में भरा कचरा और गंदा पानी
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 02 Nov 2026 11:59 PM IST
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राजधानी के उपनगर संजौली के बाजार में जल निकासी के लिए बनी नालियों की हालत खस्ता है। बाजार की अधिकतर नालियां कचरे से जाम हैं और उनमें गंदा पानी भरा रहता है। कई जगह नालियों को ढकने के लिए लगाई गई जालियां टूट गई हैं। इससे सड़क पर गंदा पानी बहने के साथ दुर्गंध भी फैल रही है। संवाददाता ने सोमवार को बाजार में इस समस्या का जायजा लिया। पेश है ग्राउंड रिपोर्ट :
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी में एक ओर जहां दिवाली को लेकर नगर निगम ने रिज और मालरोड पर सफाई अभियान चलाया हुआ है, वहीं शहर के सबसे बड़े उपनगर संजौली के बाजार में नालियां गंदे पानी और कचरे से भरी पड़ी हैं।
नालियों की खस्ता हालत के कारण यहां से आवाजाही करने वाले लोगों को गंदगी और दुर्गंध से परेशानी झेलनी पड़ रही है।बाजार में जगह-जगह नालियों को ढकने के लिए लगाई गई जालियां टूटी हुई हैं। बाजार संकरा होने के कारण लोगों को इन्हीं जालियों के ऊपर से आवाजाही करनी पड़ती है। सोमवार को भी बाजार में जगह-जगह नालियों का पानी सड़क पर बह रहा था जबकि कई स्थानों पर नालियों में गंदा पानी जमा था और कचरा फैला हुआ था। इसके अलावा कई जगह जालियां टूटी हुई थीं, जिन पर चलते समय लोग खतरा महसूस कर रहे थे।
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बाजार में कई जगह दुकानदारों ने नालियों को कारपेट से ढक रखा है। इससे बारिश के दौरान पानी की निकासी बाधित होने की आशंका है। बाजार से गुजर रहे लोगों ने बताया कि यहां पहले ही चलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। ऐसे में गंदगी और दुर्गंध के कारण आवाजाही करना मुश्किल हो जाता है।
नालियों की नियमित करें सफाई
बाजार में नालियों में गंदा पानी भरा रहता है। इसकी वजह से आसपास दुर्गंध फैलती रहती है। नगर निगम को नालियों की नियमित सफाई करवानी चाहिए।
-निलाक्ष, संजौली निवासी
टूटी जालियों को ठीक करवाएं
हर दिन आवाजाही के लिए बाजार से गुजरना पड़ता है। ऐसे में टूटी जालियों के कारण चलने में परेशानी होती है। इन्हें जल्द ठीक करवाया जाना चाहिए। इसमें जिन स्थानों पर जालियां नहीं लगी हैं, वहां नई जालियां लगाई जानी चाहिए।
- प्रियंका, कॉलेज छात्रा
नालियों की करवाई जाएगी सफाई
बाजार में नगर निगम के कर्मचारियों की ओर से नियमित सफाई की जाती है। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि नालियां जाम न हों। समस्या का संज्ञान लिया जाएगा और नालियों की सफाई करवाई जाएगी। आम जनता भी सफाई व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करे। इसके अलावा जालियों की मरम्मत करवाने और नई जालियां लगवाने के लिए लोक निर्माण विभाग को प्रस्ताव दिया गया है। जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।
-ममता चंदेल, पार्षद, संजौली चौक, नगर निगम
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संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी में एक ओर जहां दिवाली को लेकर नगर निगम ने रिज और मालरोड पर सफाई अभियान चलाया हुआ है, वहीं शहर के सबसे बड़े उपनगर संजौली के बाजार में नालियां गंदे पानी और कचरे से भरी पड़ी हैं।
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नालियों की खस्ता हालत के कारण यहां से आवाजाही करने वाले लोगों को गंदगी और दुर्गंध से परेशानी झेलनी पड़ रही है।बाजार में जगह-जगह नालियों को ढकने के लिए लगाई गई जालियां टूटी हुई हैं। बाजार संकरा होने के कारण लोगों को इन्हीं जालियों के ऊपर से आवाजाही करनी पड़ती है। सोमवार को भी बाजार में जगह-जगह नालियों का पानी सड़क पर बह रहा था जबकि कई स्थानों पर नालियों में गंदा पानी जमा था और कचरा फैला हुआ था। इसके अलावा कई जगह जालियां टूटी हुई थीं, जिन पर चलते समय लोग खतरा महसूस कर रहे थे।
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बाजार में कई जगह दुकानदारों ने नालियों को कारपेट से ढक रखा है। इससे बारिश के दौरान पानी की निकासी बाधित होने की आशंका है। बाजार से गुजर रहे लोगों ने बताया कि यहां पहले ही चलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। ऐसे में गंदगी और दुर्गंध के कारण आवाजाही करना मुश्किल हो जाता है।
नालियों की नियमित करें सफाई
बाजार में नालियों में गंदा पानी भरा रहता है। इसकी वजह से आसपास दुर्गंध फैलती रहती है। नगर निगम को नालियों की नियमित सफाई करवानी चाहिए।
-निलाक्ष, संजौली निवासी
टूटी जालियों को ठीक करवाएं
हर दिन आवाजाही के लिए बाजार से गुजरना पड़ता है। ऐसे में टूटी जालियों के कारण चलने में परेशानी होती है। इन्हें जल्द ठीक करवाया जाना चाहिए। इसमें जिन स्थानों पर जालियां नहीं लगी हैं, वहां नई जालियां लगाई जानी चाहिए।
- प्रियंका, कॉलेज छात्रा
नालियों की करवाई जाएगी सफाई
बाजार में नगर निगम के कर्मचारियों की ओर से नियमित सफाई की जाती है। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि नालियां जाम न हों। समस्या का संज्ञान लिया जाएगा और नालियों की सफाई करवाई जाएगी। आम जनता भी सफाई व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करे। इसके अलावा जालियों की मरम्मत करवाने और नई जालियां लगवाने के लिए लोक निर्माण विभाग को प्रस्ताव दिया गया है। जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।
-ममता चंदेल, पार्षद, संजौली चौक, नगर निगम