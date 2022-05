{"_id":"6277eaa8e37fef15cc1d7210","slug":"four-news-industrial-area-notified-by-himachal-pradesh-government","type":"story","status":"publish","title_hn":"अधिसूचना जारी: हिमाचल में चार नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए, मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए दी 1,917 बीघा जमीन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Mon, 09 May 2022 03:54 AM IST