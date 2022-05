{"_id":"627fdfa2ae451b2f8206b9ca","slug":"five-women-kabaddi-players-from-himachal-selected-for-asian-games-camp","type":"story","status":"publish","title_hn":"उपलब्धि: एशियन गेम्स कैंप के लिए हिमाचल की पांच महिला कबड्डी खिलाड़ी चयनित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गौरव शर्मा, संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Published by: Krishan Singh Updated Sun, 15 May 2022 11:51 AM IST