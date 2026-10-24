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Shimla News: कर्मचारी 27 से काले बिल्ले लगा जताएंगे विरोध

Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:59 PM IST
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Employees will protest by wearing black badges from 27th
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्वायत्तता बहाल करने की मांग को लेकर गैर शिक्षक कर्मचारियों का विरोध जारी है। स्वायत्तता बचाओ संघर्ष मंच के अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में लंच अवधि में गेट मीटिंग हुई। कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1970 में संशोधनों का विरोध किया। उन्होंने बताया कि 27 अक्तूबर से काले बिल्ले लगाकर विरोध और हस्ताक्षर अभियान तेज किया जाएगा। संवाद
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