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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla: cm inquires about MLA Anuradha's well-being at IGMC.

शिमला: आईजीएमसी में विधायक अनुराधा का मुख्यमंत्री ने पूछा कुशलक्षेम

Mon, 31 Aug 2026 10:11 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 31 Aug 2026 10:11 PM IST
सार

आईजीएमसी में उपचाराधीन लाहाैल-स्पीति विधायक अनुराधा ठाकुर का मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कुशलक्षेम जाना। 

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Shimla: cm inquires about MLA Anuradha's well-being at IGMC.
आईजीएमसी में विधायक अनुराधा का मुख्यमंत्री ने पूछा कुशलक्षेम। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) में उपचाराधीन लाहाैल-स्पीति विधायक अनुराधा ठाकुर का मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कुशलक्षेम जाना। विधायक उपचार के लिए आईजीएमसी में भर्ती हुई थी। इस दौरान पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह व तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी मौजूद थे।

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