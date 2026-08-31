शिमला: आईजीएमसी में विधायक अनुराधा का मुख्यमंत्री ने पूछा कुशलक्षेम

इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) में उपचाराधीन लाहाैल-स्पीति विधायक अनुराधा ठाकुर का मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कुशलक्षेम जाना। विधायक उपचार के लिए आईजीएमसी में भर्ती हुई थी। इस दौरान पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह व तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी मौजूद थे।

विज्ञापन