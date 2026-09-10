केंद्र सरकार की मंजूरी: हिमाचल के 302 सरकारी स्कूलों में शुरू होंगे व्यावसायिक विषय

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ रोजगारोन्मुख कौशल भी सिखाया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रदेश के 302 सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक (वोकेशनल) विषय शुरू करने को मंजूरी दी है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इन स्कूलों में विद्यार्थियों को ऐसे पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे, जो उन्हें बदलते रोजगार बाजार और आधुनिक तकनीकी जरूरतों के अनुरूप तैयार करेंगे। योजना में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के साथ राजकीय उच्च विद्यालयों को भी शामिल किया गया है। इससे विद्यार्थी स्कूली स्तर पर ही अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार कौशल क्षेत्र चुन सकेंगे।

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