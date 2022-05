{"_id":"62700f43a1a9f95129200737","slug":"carton-prices-of-stone-fruits-increased-by-rs-5-in-himachal","type":"story","status":"publish","title_hn":"बागवानों पर दोहरी मार: गुठलीदार फलों के कार्टन की कीमतों में पांच रुपये की वृद्धि","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विश्वास भारद्वाज, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 03 May 2022 03:01 AM IST