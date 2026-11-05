Shimla News: शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू की बिक्री पर रोक

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तंबाकू मुक्त युवा अभियान 4.0 के तहत शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने के साथ ही अवैध बिक्री करने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, पंचायतीराज, ग्रामीण विकास और शहरी निकायों सहित सभी विभाग मिलकर काम करेंगे।