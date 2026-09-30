फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   An eviction case requires the tenant to vacate the property.

Shimla News: बेदखली मामले में किरायेदार को मकान को खाली करने का आदेश

Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
An eviction case requires the tenant to vacate the property.
सिविल जज कोर्ट की न्यायाधीश मनु प्रिंजा की अदालत ने सुनाया फैसला, 11 साल से अदालत में चल रहा था मामला
विज्ञापन

एक दिसंबर 2026 से पहले खाली करना होगा मकान
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी के सिविल जज कोर्ट की न्यायाधीश मनु प्रिंजा की अदालत ने 11 वर्ष से लंबित बेदखली याचिका पर फैसला सुनाया है। अदालत ने किरायेदार को 1 दिसंबर 2026 से पहले मकान खाली करने का आदेश दिया है।

अदालत ने माना कि मकान मालिक को अपने दिवंगत बेटे की विधवा बहू और पोती के लिए अलग मकान की वास्तविक और वाजिब जरूरत है। मामले के अनुसार संजौली निवासी मकान मालिक ने जनवरी 2015 में किरायेदार के खिलाफ बेदखली याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी वर्ष 1993-94 से पहली मंजिल पर 500 रुपये प्रतिमाह के किराये पर रह रहा था। 29 अगस्त 2014 को याचिकाकर्ता के बड़े बेटे की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद परिवार में जगह की कमी को देखते हुए विधवा बहू और पोती को अलग एवं स्वतंत्र रूप से बसाने के लिए मकान की जरूरत बताई गई थी।
विज्ञापन


मुकदमे के दौरान किरायेदार की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी पत्नी और बेटे को कानूनी वारिस के तौर पर पक्षकार बनाया गया। किरायेदार पक्ष ने दलील दी कि मकान मालिक के पास पर्याप्त जगह उपलब्ध है। साथ ही, दिवंगत बेटे की पत्नी ने पुनर्विवाह कर लिया है और वह अपनी बेटी के साथ अलग रह रही है। इसलिए मकान की कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं रह गई है। अदालत ने गवाहियों का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट किया कि केवल कमरों की संख्या गिनकर किसी हिस्से को संपूर्ण और स्वतंत्र रिहायश नहीं माना जा सकता।
विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत के संज्ञान में यह तथ्य भी आया कि किरायेदार का बेटा चंडीगढ़ में नौकरी करता है और वहीं रहता है। इसके अलावा रिकॉर्ड पर आए बिजली बिल से यह भी सामने आया कि इस कमरे में मार्च 2024 से जुलाई 2024 के बीच बिजली की खपत शून्य दर्ज की थी। अदालत ने किरायेदार पक्ष की सभी आपत्तियों और दलीलों को खारिज करते हुए मकान मालिक की बेदखली याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वह एक दिसंबर 2026 तक विवादित रिहायशी सेट का खाली और शांतिपूर्ण कब्जा मकान मालिक को सौंप दें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें