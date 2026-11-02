{"_id":"6ae870eb13f8f0bb0802e22c","slug":"accused-gets-bail-in-chitta-case-shimla-news-c-19-sml1002-814365-2026-11-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: चिट्टे के मामले में आरोपी को जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: चिट्टे के मामले में आरोपी को जमानत

शिमला ब्यूरो

Updated Mon, 02 Nov 2026 11:59 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

