{"_id":"62735951b492e63fc75d21a3","slug":"accident-shimla-today-the-car-fell-into-a-deep-gorge-in-rohru-four-people-of-the-same-village-died","type":"story","status":"publish","title_hn":"शिमला जिले में बड़ा सड़क हादसा: गहरी खाई में गिरी गाड़ी, एक ही गांव के चार लोगों की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला/रोहड़ू Published by: Krishan Singh Updated Thu, 05 May 2022 10:34 AM IST