उदयपुर: मोबाइल पर था ध्यान, अचानक बिगड़ा संतुलन; छत से गिरकर नगर निगम लेखाधिकारी की मौत

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पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान दिलीप सिंह चौहान के रूप में हुई है, जो उदयपुर नगर निगम में लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत थे। वे मूल रूप से डूंगरपुर जिले के निवासी थे। सोमवार देर रात वे नगर निगम परिसर स्थित क्वार्टर की छत पर टहल रहे थे और उसी दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। टहलते समय अचानक ध्यान भटकने से उनका संतुलन बिगड़ गया और वे सीधे छत से नीचे गिर पड़े। गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग और परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्हें आनन-फानन में एमबी अस्पताल ले गए।ये भी पढ़ें-अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया, लेकिन शरीर पर गंभीर चोटें आने के कारण उपचार के दौरान ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही भूपालपुरा थाने के जांच अधिकारी भंवर सिंह पुलिस टीम के साथ अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने परिजनों और पड़ोसियों से घटना के संबंध में आवश्यक जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने एमबी अस्पताल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। मृतक अपने पीछे दो छोटे बच्चों और परिवार को छोड़ गए हैं।