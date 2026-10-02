दो करोड़ का घूसकांड: एसीबी के हाथ लगी दलाल की ऑडियो रिकॉर्डिंग

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एसीबी आरोपी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सोनी का मोबाइल फोन चालू कराने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की मदद ले रही है, क्योंकि पूछताछ के दौरान आरोपी पासवर्ड नहीं बता रहा है। जांच अधिकारियों को उम्मीद है कि मोबाइल से रिश्वत के बंटवारे की पूरी श्रृंखला उजागर हो जाएगी। रिश्वत के लिए 23 सितंबर को रानी रोड पर मुलाकात तय हुई थी। उस दिन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने तीन बार मिलने का समय बदला। पहले सुबह 10 बजे, फिर दोपहर एक बजे और अंत में शाम पांच बजे का समय दिया। शाम साढ़े छह बजे महाकालेश्वर मंदिर के पास पहुंचे अधिकारी ने अपनी कार में परिवादी व दलाल को बुलाकर मोबाइल स्क्रीन पर दो करोड़ रुपये लिखकर दिखाए।मामले में रीडर सिपाही जसवंत राव फिलहाल फरार चल रहा है। इस बीच पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक की अनुशंसा पर राज्य भर में 30 सिपाहियों को एसओजी में तैनात किया है। इस नई तैनाती सूची में दो करोड़ रुपये के घूसकांड में फरार चल रहे सिपाही जसवंत सिंह राव और सिपाही अंकित को भी वापस एक साल के लिए एसओजी में लगा दिया गया है। एसीबी फरार सिपाही को गिरफ्तार करने के बाद दोनों आरोपियों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है।परिवादी निरंजन मोगरा का आरोप है कि उसकी और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी के समय आरोपी अधिकारी ने घर से दो किलोग्राम सोना, 11 लाख रुपये नकद, सोने के कंगन, घड़ी और जमीन के दस्तावेज जब्त किए थे। परिवादी का कहना है कि सोने के कंगन, घड़ी और जमीन के कागजात जब्ती रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किए गए। वहीं दूसरी ओर, पूछताछ में आरोपी अधिकारी किसी भी कीमती सामान या दस्तावेज की जब्ती से साफ इन्कार कर रहा है। एसीबी इस पूरे मामले में परिवादी से जब्त तीन खाली चेक, कंगन, घड़ी और जमीन के दस्तावेज के संबंध में गहराई से जांच कर रही है।