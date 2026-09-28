उदयपुर: चुनाव आयुक्त पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर बीजेपी का पलटवार, पारस सिंघवी बोले- हार से बौखलाई कांग्रेस

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे आरोपों के बीच उदयपुर बीजेपी ने प्रेसवार्ता कर पलटवार किया। उदयपुर नगर निगम के महापौर पारस सिंघवी ने कांग्रेस पर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को राजनीतिक विवाद में घसीटने का आरोप लगाया।

सिंघवी ने कहा कि उदयपुर नगर निगम में बीजेपी का सातवीं बार बोर्ड बनना कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस बौखलाई हुई है और अब चुनाव प्रक्रिया तथा चुनाव आयोग को लेकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है।

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महापौर पारस सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में मिली हार के बाद लगातार बीजेपी को निशाना बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब कांग्रेस चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को भी टारगेट कर रही है। सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और उसे राजनीतिक विवाद में घसीटना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि उदयपुर नगर निगम में बीजेपी का सातवीं बार बोर्ड बनना कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पा रही है। सिंघवी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लंबे समय से बीजेपी को निशाना बना रही है और अब चुनाव प्रक्रिया व चुनाव आयोग को लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। सिंघवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का भी जिक्र किया और बीजेपी सरकार का बचाव करते हुए कांग्रेस पर राजनीतिक आरोप लगाने की बात कही।प्रेसवार्ता के दौरान उदयपुर शहर में पेयजल संकट का मुद्दा भी उठा। महापौर पारस सिंघवी ने कहा कि शहर में फिलहाल 72 घंटे के अंतराल में पानी पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बारिश नहीं होने के कारण पेयजल संकट की स्थिति बनी है।

सिंघवी के मुताबिक, उन्होंने इस संबंध में जिला कलेक्टर से भी बातचीत की है। उन्होंने कहा कि लोगों को जल्द राहत दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, 48 घंटे के अंतराल में पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे।

बीजेपी शहर जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।प्रेसवार्ता में उप महापौर दिनेश भट्ट समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए चुनाव आयोग को राजनीतिक विवाद में नहीं घसीटने की बात कही।