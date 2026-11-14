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उदयपुर: बेकाबू ट्रेलर ने चार कारों को मारी टक्कर, चार लोग घायल; चीरवा टनल की ढलान पर ब्रेक फेल होने से हादसा

Sun, 15 Nov 2026 07:57 AM IST
उदयपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उदयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उदयपुर Published by: उदयपुर ब्यूरो Updated Sun, 15 Nov 2026 07:57 AM IST
सार

राजस्थान के उदयपुर में उदयपुर-नाथद्वारा हाईवे पर चीरवा टनल के पास शनिवार दोपहर ट्रेलर के ब्रेक फेल होने से बड़ा हादसा हो गया। ढलान पर बेकाबू ट्रेलर ने आगे चल रही चार कारों को टक्कर मार दी।

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udaipur chirva tunnel trailer brake failure four cars accident
(प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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राजस्थान के उदयपुर में शनिवार दोपहर बड़ा सड़क हादसा हो गया। उदयपुर-नाथद्वारा हाईवे पर चीरवा टनल के पास ढलान पर उतरते समय एक ट्रेलर के ब्रेक फेल हो गए। इससे ट्रेलर बेकाबू हो गया और आगे चल रही एक के बाद एक चार कारों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कारों में सवार चार लोग घायल हो गए। हालांकि, गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया।

ढलान पर उतरते समय ट्रेलर के फेल हुए ब्रेक

जानकारी के अनुसार, ट्रेलर नाथद्वारा से उदयपुर की ओर आ रहा था। शनिवार दोपहर चीरवा टनल के पास ढलान पर उतरते समय अचानक उसके ब्रेक फेल हो गए। इससे चालक ट्रेलर पर नियंत्रण नहीं रख पाया और वाहन आगे चल रही कारों से टकरा गया। ट्रेलर ने एक के बाद एक चार कारों को अपनी चपेट में ले लिया।

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हादसे के समय चारों कारों में सवार लोग भी नाथद्वारा से उदयपुर की ओर जा रहे थे। ट्रेलर की टक्कर इतनी तेज थी कि कारों के अगले और पिछले हिस्से बुरी तरह पिचक गए। हादसे में कार सवार चार लोगों को हल्की चोटें आईं। अचानक हुई इस घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल हो गया।

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चार कारों के क्षतिग्रस्त होने से हाईवे पर लगा लंबा जाम

हादसे के बाद उदयपुर-नाथद्वारा हाईवे पर यातायात बाधित हो गया। सड़क के बीचों-बीच क्षतिग्रस्त कारों और ट्रेलर के खड़े होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

सूचना मिलते ही सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को संभाला और क्रेन की मदद से चारों क्षतिग्रस्त कारों के साथ ट्रेलर को भी सड़क से हटवाया। काफी मशक्कत के बाद हाईवे पर यातायात फिर से सुचारू कराया जा सका।

ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा: थानाधिकारी

सुखेर थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि ट्रेलर नाथद्वारा से उदयपुर की ओर आ रहा था। चीरवा टनल के पास ढलान पर उतरते समय उसके ब्रेक फेल हो गए, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और चार कारों को टक्कर मार दी। हादसे में चार लोग घायल हुए हैं।

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