मांडवा थाना क्षेत्र के साड़ी गांव में पुलिस ने खेत पर छापेमारी कर दो करोड़ रुपये से अधिक कीमत की अवैध गांजे की फसल जब्त की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने खेतों से लगभग 415 किलो गांजे के हरे पौधे उखाड़कर जब्त किए। पुलिस की दबिश के दौरान अवैध रूप से यह खेती करने वाला मुख्य आरोपी मौके से भाग निकला, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

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उदयपुर की पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए 'त्रिनेत्र अभियान' चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत 'गांजा मुक्त भोमट अभियान' के तहत पुलिस को मांडवा के साड़ी गांव में अवैध गांजे की खेती होने की गुसूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस दल ने गांव में पहुंचकर खेतों की तलाशी ली। वहां आरोपी ने कपास की फसल की आड़ में अवैध गांजे की खेती कर रखी थी। आरोपी ने गांजे के पौधों को कपास के पौधों के बीच इस तरह छिपाकर उगाया था ताकि किसी को भी इस अवैध फसल पर शक न हो सके।मांडवा थाना पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई पूरे दिन जारी रही। पुलिस टीम रविवार अलसुबह ही साड़ी गांव पहुंच गई थी और खेतों में घेराबंदी कर जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। खेतों से गांजे के हरे पौधों को उखाड़ने और उनकी औपचारिक जब्ती की यह कार्रवाई अलसुबह से लेकर देर शाम तक चलती रही। पूरे दिन चले इस अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 415 किलो अवैध गांजे के हरे पौधे उखाड़कर बरामद किए। बरामद की गई इस अवैध फसल का अनुमानित बाजार मूल्य दो करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।कार्रवाई के दौरान पुलिस बल के पहुंचते ही आरोपी रमिया मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने खेत में बिना अनुमति अवैध गांजे की खेती करने के इस मामले में आरोपी रमिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस प्रशासन अब फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग स्थानों पर लगातार दबिश दे रहा है।