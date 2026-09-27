जोधपुर: जैन मंदिर से चार लाख रुपये और चांदी का छत्र चोरी, सीसीटीवी फुटेज में दिखे दो बदमाश

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पुलिस टीम और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांचने पर अलसुबह करीब 3:40 बजे दो बदमाश चोरी करते हुए दिखाई दिए। फुटेज में एक बदमाश अपने सिर पर सफेद कपड़ा लपेटकर लोहे के औजार से दानपात्र तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा के निर्देश पर पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने और उनकी तलाश में जुटी हुई है।घटना का पता उस समय चला जब सुबह पुजारी मंदिर परिसर में पहुंचे। दानपात्र का ताला टूटा देखकर उन्होंने आसपास देखा तो मंदिर का सामान भी बिखरा हुआ था। इसके बाद उन्होंने मंदिर समिति के पदाधिकारियों को सूचना दी। समिति की ओर से पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा आपदा राहत विभाग के प्रदेश संयोजक डॉ. जिनेन्द्र शास्त्री, मंदिर समिति के अध्यक्ष शांतिलाल अखावत और सचिव डॉ. महावीर प्रसाद सहित अन्य लोग मौके पर पहुंचे। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने पुलिस से मांग की है कि चोरों को जल्द पकड़कर चोरी किया गया सामान और नकदी बरामद की जाए। पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास कर रही है।