संयम लोढ़ा की हत्या की साजिश में नया सुराग: सीसीटीवी में दिखे लॉरेंस गिरोह के शूटर; बाइक से की रेकी

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पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की हत्या के षड्यंत्र की जांच में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) को महत्वपूर्ण सुराग मिला है। लॉरेंस गिरोह के शूटर सिरोही स्थित हीरो शोरूम से नई मोटरसाइकिल खरीदते और पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए हैं। अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन के मुताबिक, नेपाल से भारत आए आरोपी जसकरण और राजेंद्र ने इसी वाहन का उपयोग सिरोही के फार्महाउस की रेकी करने के लिए किया था।