बंशीपुरा मोड़ के पास हुए मानसिंह गुर्जर हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी सुनील मीणा पर पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा ने बुधवार को 10 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। पुलिस की विभिन्न टीमें फरार आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। दतवास थाना प्रभारी निरमा मीणा के नेतृत्व में पुलिस दल आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रहा है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन इस जघन्य हत्याकांड में शामिल अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी गहनता से जांच कर रहा है।

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