राजस्थान में जिला परिषद के जिला प्रमुख पद पर निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो गई है। कांग्रेस ने टोंक में भाजपा के हैट्रिक के सपने को तोड़ते हुए जीत हासिल की। यह जीत कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट के गढ़ में मिली है।

कांग्रेस ने नगर निकाय चुनावों में परचम लहराने के बाद अब पंचायतीराज चुनावों में भी ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त किया। टोंक जिला परिषद के 31 वार्डों में से 30 पर चुनाव हुए थे। भाजपा ने एक वार्ड पर निर्विरोध जीत दर्ज की, लेकिन कुल 5 वार्डों तक ही सिमट गई। कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के विधानसभा क्षेत्र मालपुरा-टोडारायसिंह-पचेवर में भाजपा को करारी हार मिली। यहां भाजपा जिला परिषद और पंचायत समिति के वार्डों में भी जीत हासिल नहीं कर पाई। कांग्रेस ने 31 में से 25 वार्डों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर भाजपा को चारों खाने चित कर दिया।

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प्रत्याशियों और विवाद

जिला प्रमुख पद के लिए कांग्रेस ने पूर्व उपमुख्यमंत्री बनवारी बैरवा की बेटी अलका बैरवा को प्रत्याशी बनाया। अलका बैरवा निवाई की पूर्व प्रधान भी रह चुकी हैं। भाजपा ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए प्रियंका बैरवा को मैदान में उतारा। प्रियंका बैरवा के नामांकन को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने विरोध और हंगामा किया। जिला निर्वाचन अधिकारी टीना डाबी ने समय निकलने के बाद भी नामांकन स्वीकार कर लिया, जिससे राजस्थान में सियासी विवाद बढ़ गया।

चुनाव परिणाम और प्रतिक्रिया

दोनों प्रत्याशियों के नामांकन स्वीकार होने के बाद मतदान प्रक्रिया पूरी हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी टीना डाबी ने परिणाम घोषित किए। कांग्रेस प्रत्याशी अलका बैरवा को 26 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बैरवा को महज 5 वोट प्राप्त हुए। अलका बैरवा 21 वोटों के अंतर से जिला प्रमुख निर्वाचित घोषित की गईं। नवनिर्वाचित जिला प्रमुख अलका बैरवा ने कांग्रेस नेताओं का आभार जताया और ग्रामीण अंचल के विकास का वादा किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सऊद सईदी ने भी इस ऐतिहासिक जीत पर आमजन का आभार व्यक्त किया।

