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पुलिस के मुताबिक अलवर के अखैपुरा इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति ने 24 सितंबर को अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी 10 सितंबर को सुबह करीब 9:30 बजे घर से कहीं गई थी और उसके बाद वापस नहीं लौटी। उन्होंने अपने स्तर पर भी बालिका की खोजबीन की, परंतु कोई पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। बालिका की तलाश के लिए पुलिस ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी और तकनीकी सहायता से लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास किया।जांच के दौरान पुलिस को लड़की की लोकेशन गुजरात के मुंद्रा में मिली। पुलिस टीम तुरंत मुंद्रा पहुंची, लेकिन वहां लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद, जांच आगे बढ़ी तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर निवासी 23 साल के मारूफ के साथ मथुरा में होने की जानकारी सामने आई। पुलिस ने मथुरा में दबिश देकर मारूफ को पकड़ लिया और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। मारूफ को 25 अक्तूबर को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।पुलिस टीम को लगातार तलाश के दौरान सूचना मिली कि नाबालिग झालावाड़ जिले के भवानीमंडी में है। टीम भवानीमंडी स्थित पचपहाड़ के वार्ड 15 की इंद्रा कॉलोनी पहुंची और लड़की को ढूंढ निकाला। पुलिस ने लड़की को सुरक्षित संरक्षण में ले लिया और इसके बाद उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। बालिका के बयानों के आधार पर पुलिस ने भवानीमंडी निवासी 26 साल के प्रदीप को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रदीप को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।मामले का खुलासा करते हुए अलवर के पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि नाबालिग की तलाश के लिए पुलिस ने कई राज्यों में विस्तृत जांच की थी। तकनीकी मदद और मिली जानकारियों के आधार पर पुलिस आखिरकार लड़की तक पहुंचने में सफल रही। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस प्रकरण से जुड़े अन्य सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है।