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थानाधिकारी प्रीति रत्नू के अनुसार, 18 नवंबर को बावड़ी बालाजी मंदिर से चोर चांदी के छत्र चोरी कर ले गए थे। इस संबंध में देवली थाने में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्थानीय स्तर पर पूछताछ शुरू की। संदिग्धों पर नजर रखने के साथ मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया।जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी वारदात के बाद सवाई माधोपुर और पुष्कर सहित अलग-अलग स्थानों के जंगलों में छिपकर पुलिस से बचने का प्रयास कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने तलाश तेज की और राजमहल थाना दूनी की पहाड़ियों के पास से उसे डिटेन कर लिया।पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान कुशीराम उर्फ अंकेश पुत्र रतनलाल मोग्या (19), निवासी चराई, थाना देवली सदर के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने करीब दो दर्जन से अधिक चोरी की वारदातों में शामिल होना स्वीकार किया है।आरोपी ने रतलाई स्थित मोर के बालाजी मंदिर के साथ उनियारा, मालपुरा, पीपलू, टोडारायसिंह, मेहंदवास, नैनवां और केकड़ी सहित कई क्षेत्रों में कुओं से विद्युत केबल चोरी करने की बात भी कबूल की है। पुलिस का मानना है कि विस्तृत पूछताछ में चोरी की अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है।पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कई औजार बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक, इनका इस्तेमाल मोटरसाइकिल चोरी करने और ताले तोड़ने के लिए किया जाता था। आरोपी के साथी श्योराज मोग्या की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि दोनों मिलकर वारदातों को अंजाम देते थे।पुलिस के अनुसार, कुशीराम आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर तथा अजमेर जिलों में कुल 13 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें बिजली चोरी और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले भी शामिल हैं। अधिकतर मुकदमे बिजली के उपकरणों, केबल और अन्य सामान की चोरी से संबंधित बताए गए हैं।फिलहाल पुलिस बावड़ी बालाजी मंदिर से चोरी किए गए चांदी के छत्रों की बरामदगी के लिए आरोपी से पूछताछ कर रही है। कार्रवाई में देवली थाने के सहायक उप निरीक्षक अब्दुल वहाब और पुलिसकर्मी स्माइल व हुकुम नाथ का विशेष योगदान रहा।