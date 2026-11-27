राजस्थान और हरियाणा में 16 मामले दर्ज

आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि आरोपी राजस्थान से गुरुग्राम आता था। यहां ऐसी नई बाइकों को निशाना बनाता था, जिन पर नंबर प्लेट नहीं लगी होती थी। फिर आरोपी मास्टर चाबी का इस्तेमाल करके बाइक को चोरी करता था। आरोपी के खिलाफ चोरी व आर्म्स एक्ट समेत 16 मामले राजस्थान और हरियाणा में दर्ज मिले हैं।



पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि आरोपी से चोरी की छह बाइकें बरामद हो गई हैं। रिमांड खत्म होने पर आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेजा गया है।