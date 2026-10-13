अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड: मुख्यमंत्री के जांच के निर्देश, हनुमान बेनीवाल ने मांगा पुलिस अधिकारियों का इस्तीफा

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राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भरतपुर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल (आईजी) और जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) को तत्काल हटाने की मांग की है। भरतपुर जिले में बयाना के पूर्व विधायक की कथित हत्या के बाद जवाबदेही की बढ़ती मांगों के बीच ये घटनाक्रम सामने आए हैं।मुख्यमंत्री शर्मा ने सोमवार को डीजीपी से बात कर मामले की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और स्थिति की समीक्षा की। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेधम से भी इस मामले पर चर्चा की और उन्हें घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने तथ्यों का पता लगाने और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष और व्यापक जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है।अतर सिंह भड़ाना की मौत के संबंध में बेनीवाल ने राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति और पुलिस प्रशासन के कामकाज पर चिंता जताई है। आरएलपी प्रमुख ने निष्पक्ष जांच को आवश्यक बताते हुए भरतपुर रेंज आईजी और जिला एसपी को तत्काल हटाने की मांग की।बेनीवाल ने स्थानीय निवासियों के उन आरोपों का भी जिक्र किया कि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेधम की उकसाहट के बाद भेदाना पर हमला किया गया था। इन आरोपों की जांच आवश्यक है और इन्हें अभी तक तथ्य के रूप में साबित नहीं किया गया है। इस बीच, भोंडा गांव में भारी पुलिस बल तैनात है, जहां घटना के बाद से तनाव और सन्नाटे का माहौल बना हुआ है।अतर सिंह भड़ाना की पत्नी कमलेश भड़ाना ने लगभग 80 लोगों के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कई कथित हमलावरों के नाम शामिल हैं। हमले के दौरान उन्होंने अपने पति को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें धक्का देकर एक तरफ कर दिया गया और उन पर हमला किया गया। इस घटना में उन्हें भी चोटें आई।शिकायत में 25 सितंबर की एक पिछली घटना का भी जिक्र है, जब कथित तौर पर एक समूह ने पत्थर तोड़ने वाली इकाई में घुसकर कर्मचारियों पर हमला किया, तोड़फोड़ की और भाग गया। उस घटना के संबंध में 27 सितंबर को वेयर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी।