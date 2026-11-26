धोरीमन्ना में नर्मदा नहर की माणकी वितरिका में पानी चोरी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। किसानों की शिकायतों के बाद यह विशेष अभियान चलाया गया। अवैध कब्जों के कारण किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा था। एसडीएम बद्रीनारायण विश्नोई की मौजूदगी में करीब दो दर्जन अवैध जल कनेक्शन काटे गए।

यह कार्रवाई लगभग चार घंटे तक चली। इस दौरान विरोध और व्यवधान के बीच पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया। माणकी वितरिका से रबी की फसलों की सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जा रहा है। कुछ लोगों द्वारा अवैध कनेक्शन लगाकर पानी लेने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इससे वितरिका के अंतिम छोर के किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा था। प्रभावित किसानों ने दो दिन पहले एसडीएम विश्नोई को ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने अवैध कनेक्शन हटाने और पानी चोरी रोकने की मांग की थी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने माणकी वितरिका का निरीक्षण कर कनेक्शन हटाने के निर्देश दिए।

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अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई

नर्मदा नहर परियोजना खंड चतुर्थ के कनिष्ठ अभियंता स्वरूप सोनी ने टीम के साथ कार्रवाई शुरू की। एसडीएम की मौजूदगी में करीब दो दर्जन अवैध जल कनेक्शन विच्छेद किए गए। अभियान के दौरान कार्रवाई में बाधा डालने और लोकशांति भंग करने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया। एसडीएम बद्रीनारायण विश्नोई ने अवैध रूप से पानी लेने वालों को चेतावनी दी। उन्हें अगले 24 घंटे में अपने स्तर पर कनेक्शन हटाने को कहा गया। ऐसा न करने पर पानी चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा।

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अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की प्राथमिकता

एसडीएम विश्नोई ने बताया कि प्रशासन की प्राथमिकता अंतिम छोर तक बैठे किसानों को पानी उपलब्ध कराना है। उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त और समान रूप से पानी मिलना चाहिए। अवैध कनेक्शनों से आगे के किसानों को उनके हिस्से का पानी नहीं मिल पाता। पानी चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए रात में संयुक्त गश्त की जाएगी। नर्मदा नहर परियोजना के अधिकारियों और पुलिस के साथ मिलकर यह गश्त होगी। प्रशासन इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरतेगा।

अभियान की सफलता और भविष्य की निगरानी

कार्रवाई के दौरान कनिष्ठ अभियंता स्वरूप सोनी और नर्मदा नहर परियोजना के अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में प्रभावित किसान भी वहां उपस्थित थे। इस कार्रवाई के बाद माणकी वितरिका में अवैध जल कनेक्शनों पर निगरानी बढ़ने की संभावना है। अभियान की वास्तविक सफलता किसानों को नियमित रूप से पर्याप्त पानी मिलने पर निर्भर करेगी। अगले 24 घंटे की चेतावनी और रात की गश्त से पानी चोरी पर अंकुश लगाने की प्रशासन की मंशा स्पष्ट है।