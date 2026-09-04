राजस्थान निकाय चुनाव: सिरोही नगरपरिषद से पूजा माली निर्विरोध निर्वाचित, अन्य उम्मीदवारों ने नहीं भरा नामांकन

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रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) द्वारा जैसे ही पूजा माली को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया, वैसे ही समर्थकों में हर्ष की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने एक-दूसरे का मुंह मीठा करवाकर बधाइयां दीं। गौरतलब है कि सिरोही नगरपरिषद के वार्ड 10 में पूजा माली के अलावा अन्य कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं था। इसलिए मतदान नहीं हुआ और उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया है।ये भी पढ़ें-वार्ड 10 से भाजपा का बिना मुकाबले के खाता खुलने से पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। इसके साथ ही भाजपा को दूसरी बड़ी सफलता यह मिली कि पार्टी के पदाधिकारी, जिला मीडिया प्रभारी रोहित खत्री की नाराजगी को दूर कर उन्हें मनाने में सफल रहे। इससे भी पार्टी चुनाव में उस वार्ड में होने वाले नुकसान को रोकने में कामयाब हो पाई है।उधर, आगामी 9 एवं 11 सितंबर 2026 को होने वाले नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर श्रम विभाग द्वारा सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। जिला श्रम कल्याण अधिकारी उमेश रायका ने बताया कि जिले के समस्त नियोजकों को नगरपरिषद एवं नगरपालिका चुनाव में मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। सभी नियोजकों को अपने यहां कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए सवैतनिक अवकाश देने के लिए पाबंद किया गया है।