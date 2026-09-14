सीकर में कांग्रेस की जीत के बाद बवाल: वार्ड 17 में पथराव, कई घायल; पुलिस ने संभाला मोर्चा

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सीकर नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस ने 65 में से 38 वार्डों में जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। भाजपा को 22 वार्डों में जीत मिली है। वहीं, चार सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे, जबकि आरएलपी ने एक वार्ड में जीत दर्ज की है। कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद नगर पालिका बोर्ड के गठन में उसकी स्थिति मजबूत हो गई है।वार्ड नंबर 17 का परिणाम खासा महत्वपूर्ण रहा। यहां कांग्रेस प्रत्याशी तस्लीम ने निर्दलीय प्रत्याशी अरशिन को हराकर जीत दर्ज की। नतीजे घोषित होने के कुछ ही समय बाद दोनों पक्षों के समर्थक आमने-सामने आ गए। विवाद बढ़ने पर पथराव शुरू हो गया, जिसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना है।झड़प की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने घटना के सिलसिले में कई लोगों को हिरासत में लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। चुनाव परिणाम के बाद हुई इस घटना को लेकर इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस निगरानी कर रही है, ताकि विवाद दोबारा न बढ़े।ये भी पढ़ें-इधर, जोधपुर में वार्ड नंबर 50 की एक सीट पर EVM में तकनीकी खराबी की सूचना के बाद मतगणना रोक दी गई। मामला सामने आने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने राज्य निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा है। आयोग के निर्देश मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। प्रभावित बूथ पर दोबारा मतदान कराए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। फिलहाल चुनाव अधिकारियों ने इस सीट की मतगणना रोक दी है।जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि जयपुर में 150 वार्डों के लिए 2,254 मतदान केंद्रों पर मतगणना कराई गई। इस दौरान 5,000 से अधिक प्रत्याशी एजेंट मौजूद रहे। मतगणना 302 राउंड में पूरी की गई। अब तक भाजपा ने 66, कांग्रेस ने 43 और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की है।