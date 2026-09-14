राजस्थान निकाय चुनाव: जयपुर में भाजपा का दबदबा, 11 वार्डों में जीत; मेयर की रेस में सुनील कोठारी मजबूत दावेदार
जयपुर नगर निगम चुनाव की मतगणना में शुरुआती रुझानों में भाजपा आगे चल रही है। पार्टी ने 11 वार्डों में जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को सात और निर्दलीय को एक वार्ड में जीत मिली है। वार्ड 112 से सुनील कोठारी की जीत के बाद मेयर पद को लेकर भाजपा में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
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जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के चुनाव परिणामों की तस्वीर अब धीरे-धीरे साफ होने लगी है। सोमवार सुबह शुरू हुई मतगणना में फिलहाल भाजपा ने 11 वार्डों में जीत दर्ज कर बढ़त बना ली है। कांग्रेस को 7 वार्डों में जीत मिली है, जबकि एक वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी है। बाकी वार्डों के परिणाम भी जल्द सामने आने की उम्मीद है। सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन परिसर के फार्मेसी कॉलेज में वोटों की गिनती जारी है। सबसे पहले बैलेट पेपर की गणना की गई, इसके बाद ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती शुरू हुई। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
वार्ड 112 से सुनील कोठारी की जीत, मेयर की रेस में नाम
भाजपा के लिए शुरुआती नतीजों में सबसे अहम जीत वार्ड 112 से सुनील कोठारी की रही। कोठारी ने जीत दर्ज कर ली है। उन्हें जयपुर के अगले मेयर पद के प्रबल दावेदारों में शामिल माना जा रहा है। ऐसे में उनकी जीत ने मेयर पद को लेकर भाजपा के भीतर चल रही चर्चाओं को और तेज कर दिया है।
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जयपुर के 150 वार्डों में जीत-हार का अंतिम आंकड़ा आने के बाद ही यह साफ होगा कि नगर निगम में किस दल का बोर्ड बनता है। हालांकि, शुरुआती नतीजों में भाजपा की बढ़त ने पार्टी के खेमे में उत्साह बढ़ा दिया है।