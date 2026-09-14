राजस्थान निकाय चुनाव: जयपुर में भाजपा का दबदबा, 11 वार्डों में जीत; मेयर की रेस में सुनील कोठारी मजबूत दावेदार

जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के चुनाव परिणामों की तस्वीर अब धीरे-धीरे साफ होने लगी है। सोमवार सुबह शुरू हुई मतगणना में फिलहाल भाजपा ने 11 वार्डों में जीत दर्ज कर बढ़त बना ली है। कांग्रेस को 7 वार्डों में जीत मिली है, जबकि एक वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी है। बाकी वार्डों के परिणाम भी जल्द सामने आने की उम्मीद है। सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन परिसर के फार्मेसी कॉलेज में वोटों की गिनती जारी है। सबसे पहले बैलेट पेपर की गणना की गई, इसके बाद ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती शुरू हुई। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

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