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राजस्थान निकाय चुनाव: पोखरण में कांग्रेस का दबदबा, उदयपुर में भाजपा का जलवा; सीकर में भी कांग्रेस आगे

Mon, 14 Sep 2026 06:10 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रतीक पांडेय Updated Mon, 14 Sep 2026 06:10 PM IST
सार

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 की मतगणना में अलग-अलग शहरों में भाजपा और कांग्रेस का प्रदर्शन सामने आया है। पोखरण और सीकर में कांग्रेस आगे रही, जबकि उदयपुर में भाजपा ने 53 वार्ड जीतकर लगातार सातवीं बार बोर्ड बनाने की स्थिति मजबूत कर ली है। जयपुर में 120 वार्डों के परिणाम में भाजपा सबसे आगे है।

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राजस्थान निकाय चुनाव के बाद जश्न मनाते लोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजस्थान में नगर निकाय चुनाव 2026 की मतगणना के बाद अलग-अलग शहरों से तस्वीर साफ हो गई है। जैसलमेर के नगर पालिका पोखरण में 25 वार्डों के परिणाम घोषित हुए, जहां कांग्रेस ने 12, भाजपा ने 11 और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 2 वार्डों में जीत दर्ज की। वहीं, उदयपुर नगर निगम में भाजपा ने स्पष्ट बढ़त बनाते हुए 80 में से 53 वार्ड जीत लिए हैं।
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सीकर में कांग्रेस ने बनाई मजबूत बढ़त
सीकर नगर परिषद में कांग्रेस ने 65 में से 38 वार्डों पर कब्जा जमाया, जबकि भाजपा को 22 सीटें मिलीं। खाटूश्यामजी में भी 20 वार्डों के परिणाम सामने आ चुके हैं। जयपुर नगर निगम के उपलब्ध 120 परिणामों में भाजपा 63 सीटों के साथ सबसे आगे है।
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पोखरण में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर
पोखरण नगर पालिका के 25 वार्डों की मतगणना छह राउंड में पूरी हुई। कांग्रेस ने 12 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि भाजपा के खाते में 11 वार्ड आए। दो वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी। कांग्रेस प्रत्याशी हेमलता ने वार्ड 1 में 378 मतों से जीत दर्ज की। वार्ड 20 में कांग्रेस के लक्ष्मण राम ने 448 मतों से मुकाबला जीता। वार्ड 25 में राधा देवी ने 213 मतों से जीत हासिल की। वार्ड 11 में मधुबाला ने महज एक मत के अंतर से जीत दर्ज की, जबकि वार्ड 19 में मुकेश दो मतों से विजयी रहे।
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BJP के प्रत्याशियों ने भी दर्ज की बड़ी जीत
पोखरण में भाजपा की ओर से वार्ड 5 में रेखा माली ने 334 मतों से जीत दर्ज की। जेठाराम ने वार्ड 2 में 189 मतों से और प्रेमलता ने वार्ड 15 में 134 मतों से जीत हासिल की। निर्दलीय भंवरलाल ने वार्ड 9 में 30 मतों से और श्रीवल्लभ शर्मा ने वार्ड 14 में 24 मतों से जीत दर्ज की।

उदयपुर में BJP का लगातार सातवीं बार बोर्ड?
उदयपुर नगर निगम के सभी 80 वार्डों के परिणाम सामने आ गए हैं। भाजपा ने 53 वार्डों में जीत दर्ज की है। कांग्रेस के 23 प्रत्याशी विजयी रहे, जबकि एक सीट माकपा और तीन सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों के खाते में गई हैं। इस प्रदर्शन के साथ उदयपुर में भाजपा का बोर्ड लगातार सातवीं बार बनने की स्थिति में नजर आ रहा है।

सीकर में कांग्रेस का दबदबा, लॉटरी से RLP की एंट्री
सीकर नगर परिषद के 65 वार्डों के परिणाम में कांग्रेस ने स्पष्ट बढ़त बनाई। कांग्रेस प्रत्याशियों ने 38 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 22 वार्डों में सफलता मिली। चार वार्ड निर्दलीयों के खाते में गए।

वार्ड नंबर 18 का परिणाम खास रहा, जहां कांग्रेस प्रत्याशी साबिर और आरएलपी प्रत्याशी यूनुस खान को बराबर मत मिले। इसके बाद लॉटरी के माध्यम से आरएलपी के यूनुस खान को विजेता घोषित किया गया। इस तरह सीकर नगर परिषद में आरएलपी ने लॉटरी के जरिए अपना खाता खोला।

खाटूश्यामजी में भी दिखा त्रिकोणीय मुकाबला
खाटूश्यामजी के 20 वार्डों में कांग्रेस, भाजपा, आरएलपी और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच मुकाबला देखने को मिला। कांग्रेस के आठ, भाजपा के सात, आरएलपी के एक और निर्दलीय प्रत्याशियों के तीन उम्मीदवार विजयी रहे। एक वार्ड के परिणाम की स्थिति उपलब्ध आंकड़ों में स्पष्ट नहीं है।


जयपुर में BJP आगे, नतीजे बाकी
जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में मतगणना जारी है। उपलब्ध परिणामों के अनुसार 120 वार्डों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। इनमें भाजपा ने 63, कांग्रेस ने 44 और अन्य दलों व निर्दलीय प्रत्याशियों ने 13 वार्डों में जीत दर्ज की है। अभी कई वार्डों के परिणाम आने बाकी हैं। ऐसे में जयपुर की अंतिम तस्वीर शेष परिणामों के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी।

शांतिपूर्ण मतगणना के बाद प्रशासन ने जताया आभार
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर आशीष मोदी और एसपी प्रवीण नायक नुनावत ने शांतिपूर्ण मतदान और मतगणना के बाद मतदाताओं तथा आमजन का आभार जताया।
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