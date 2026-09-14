राजस्थान निकाय चुनाव: पोखरण में कांग्रेस का दबदबा, उदयपुर में भाजपा का जलवा; सीकर में भी कांग्रेस आगे

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सीकर नगर परिषद में कांग्रेस ने 65 में से 38 वार्डों पर कब्जा जमाया, जबकि भाजपा को 22 सीटें मिलीं। खाटूश्यामजी में भी 20 वार्डों के परिणाम सामने आ चुके हैं। जयपुर नगर निगम के उपलब्ध 120 परिणामों में भाजपा 63 सीटों के साथ सबसे आगे है।पोखरण नगर पालिका के 25 वार्डों की मतगणना छह राउंड में पूरी हुई। कांग्रेस ने 12 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि भाजपा के खाते में 11 वार्ड आए। दो वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी। कांग्रेस प्रत्याशी हेमलता ने वार्ड 1 में 378 मतों से जीत दर्ज की। वार्ड 20 में कांग्रेस के लक्ष्मण राम ने 448 मतों से मुकाबला जीता। वार्ड 25 में राधा देवी ने 213 मतों से जीत हासिल की। वार्ड 11 में मधुबाला ने महज एक मत के अंतर से जीत दर्ज की, जबकि वार्ड 19 में मुकेश दो मतों से विजयी रहे।पोखरण में भाजपा की ओर से वार्ड 5 में रेखा माली ने 334 मतों से जीत दर्ज की। जेठाराम ने वार्ड 2 में 189 मतों से और प्रेमलता ने वार्ड 15 में 134 मतों से जीत हासिल की। निर्दलीय भंवरलाल ने वार्ड 9 में 30 मतों से और श्रीवल्लभ शर्मा ने वार्ड 14 में 24 मतों से जीत दर्ज की।उदयपुर नगर निगम के सभी 80 वार्डों के परिणाम सामने आ गए हैं। भाजपा ने 53 वार्डों में जीत दर्ज की है। कांग्रेस के 23 प्रत्याशी विजयी रहे, जबकि एक सीट माकपा और तीन सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों के खाते में गई हैं। इस प्रदर्शन के साथ उदयपुर में भाजपा का बोर्ड लगातार सातवीं बार बनने की स्थिति में नजर आ रहा है।सीकर नगर परिषद के 65 वार्डों के परिणाम में कांग्रेस ने स्पष्ट बढ़त बनाई। कांग्रेस प्रत्याशियों ने 38 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 22 वार्डों में सफलता मिली। चार वार्ड निर्दलीयों के खाते में गए।वार्ड नंबर 18 का परिणाम खास रहा, जहां कांग्रेस प्रत्याशी साबिर और आरएलपी प्रत्याशी यूनुस खान को बराबर मत मिले। इसके बाद लॉटरी के माध्यम से आरएलपी के यूनुस खान को विजेता घोषित किया गया। इस तरह सीकर नगर परिषद में आरएलपी ने लॉटरी के जरिए अपना खाता खोला।खाटूश्यामजी के 20 वार्डों में कांग्रेस, भाजपा, आरएलपी और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच मुकाबला देखने को मिला। कांग्रेस के आठ, भाजपा के सात, आरएलपी के एक और निर्दलीय प्रत्याशियों के तीन उम्मीदवार विजयी रहे। एक वार्ड के परिणाम की स्थिति उपलब्ध आंकड़ों में स्पष्ट नहीं है।जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में मतगणना जारी है। उपलब्ध परिणामों के अनुसार 120 वार्डों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। इनमें भाजपा ने 63, कांग्रेस ने 44 और अन्य दलों व निर्दलीय प्रत्याशियों ने 13 वार्डों में जीत दर्ज की है। अभी कई वार्डों के परिणाम आने बाकी हैं। ऐसे में जयपुर की अंतिम तस्वीर शेष परिणामों के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी।जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर आशीष मोदी और एसपी प्रवीण नायक नुनावत ने शांतिपूर्ण मतदान और मतगणना के बाद मतदाताओं तथा आमजन का आभार जताया।