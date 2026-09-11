भीलवाड़ा: शाहपुरा में लोकतंत्र का अनोखा रंग, गीत गाते हुए मतदान केंद्र पहुंचीं महिलाओं की टोली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा Published by: प्रतीक पांडेय Updated Fri, 11 Sep 2026 06:17 PM IST
सार
भीलवाड़ा के शाहपुरा में नगर पालिका चुनाव के दौरान महिलाओं का खास उत्साह देखने को मिला। रेगर बस्ती स्थित मतदान केंद्र पर महिलाएं समूह में गीत गाते हुए पहुंचीं और उत्साह के साथ मतदान कर लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी निभाई।
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विस्तार
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भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा नगर पालिका चुनाव में शुक्रवार को एक मतदान केंद्र पर लोकतंत्र का रंग कुछ अलग ही नजर आया। रेगर बस्ती स्थित संस्कृत स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र पर महिला मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। कहीं महिलाएं समूह में मतदान केंद्र की ओर बढ़ रही थीं तो कहीं गीत गाते हुए लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाती नजर आईं।
सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंचने लगीं महिलाएं
सुबह से ही महिलाओं के मतदान केंद्र पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। दोपहर तक यहां आधे से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके थे। मतदान केंद्र पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने चुनावी माहौल में अलग ही उत्साह भर दिया। बड़ी संख्या में महिलाएं समूह बनाकर मतदान केंद्र पहुंचीं और अपनी बारी का इंतजार करते हुए मतदान प्रक्रिया में शामिल हुईं।
गीत गाते हुए मतदान केंद्र पहुंची महिलाओं की टोली
मतदान केंद्र की ओर महिलाओं का समूह जब गीत गाते हुए पहुंचा तो आसपास का माहौल भी उत्सवी हो गया। महिलाओं में मतदान को लेकर किसी तरह की झिझक नजर नहीं आई। समूह में पहुंचीं महिलाओं ने उत्साह के साथ मतदान किया और अन्य महिलाओं को भी वोट डालने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं की टोली के गीतों से मतदान केंद्र के आसपास का माहौल भी उत्साहपूर्ण नजर आया।
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लोकतंत्र के पर्व में दिखी महिलाओं की भागीदारी
नगर पालिका चुनाव को लेकर शाहपुरा में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की आवाजाही बनी रही। इसी दौरान रेगर बस्ती स्थित संस्कृत स्कूल के मतदान केंद्र पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आकर्षण का केंद्र रही। समूह में पहुंचीं महिलाओं ने न केवल खुद मतदान किया, बल्कि आसपास की अन्य महिलाओं को भी मतदान के लिए प्रेरित किया।
महिलाओं के इस उत्साह से मतदान केंद्र पर लोकतंत्र के पर्व की तस्वीर और भी जीवंत नजर आई। मतदान के दौरान महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान समूह में मतदान केंद्र पहुंचने और गीत गाने का दृश्य लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बना रहा।
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सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंचने लगीं महिलाएं
सुबह से ही महिलाओं के मतदान केंद्र पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। दोपहर तक यहां आधे से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके थे। मतदान केंद्र पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने चुनावी माहौल में अलग ही उत्साह भर दिया। बड़ी संख्या में महिलाएं समूह बनाकर मतदान केंद्र पहुंचीं और अपनी बारी का इंतजार करते हुए मतदान प्रक्रिया में शामिल हुईं।
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गीत गाते हुए मतदान केंद्र पहुंची महिलाओं की टोली
मतदान केंद्र की ओर महिलाओं का समूह जब गीत गाते हुए पहुंचा तो आसपास का माहौल भी उत्सवी हो गया। महिलाओं में मतदान को लेकर किसी तरह की झिझक नजर नहीं आई। समूह में पहुंचीं महिलाओं ने उत्साह के साथ मतदान किया और अन्य महिलाओं को भी वोट डालने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं की टोली के गीतों से मतदान केंद्र के आसपास का माहौल भी उत्साहपूर्ण नजर आया।
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लोकतंत्र के पर्व में दिखी महिलाओं की भागीदारी
नगर पालिका चुनाव को लेकर शाहपुरा में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की आवाजाही बनी रही। इसी दौरान रेगर बस्ती स्थित संस्कृत स्कूल के मतदान केंद्र पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आकर्षण का केंद्र रही। समूह में पहुंचीं महिलाओं ने न केवल खुद मतदान किया, बल्कि आसपास की अन्य महिलाओं को भी मतदान के लिए प्रेरित किया।
महिलाओं के इस उत्साह से मतदान केंद्र पर लोकतंत्र के पर्व की तस्वीर और भी जीवंत नजर आई। मतदान के दौरान महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान समूह में मतदान केंद्र पहुंचने और गीत गाने का दृश्य लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बना रहा।