भीलवाड़ा: शाहपुरा में लोकतंत्र का अनोखा रंग, गीत गाते हुए मतदान केंद्र पहुंचीं महिलाओं की टोली

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सुबह से ही महिलाओं के मतदान केंद्र पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। दोपहर तक यहां आधे से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके थे। मतदान केंद्र पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने चुनावी माहौल में अलग ही उत्साह भर दिया। बड़ी संख्या में महिलाएं समूह बनाकर मतदान केंद्र पहुंचीं और अपनी बारी का इंतजार करते हुए मतदान प्रक्रिया में शामिल हुईं।मतदान केंद्र की ओर महिलाओं का समूह जब गीत गाते हुए पहुंचा तो आसपास का माहौल भी उत्सवी हो गया। महिलाओं में मतदान को लेकर किसी तरह की झिझक नजर नहीं आई। समूह में पहुंचीं महिलाओं ने उत्साह के साथ मतदान किया और अन्य महिलाओं को भी वोट डालने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं की टोली के गीतों से मतदान केंद्र के आसपास का माहौल भी उत्साहपूर्ण नजर आया।नगर पालिका चुनाव को लेकर शाहपुरा में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की आवाजाही बनी रही। इसी दौरान रेगर बस्ती स्थित संस्कृत स्कूल के मतदान केंद्र पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आकर्षण का केंद्र रही। समूह में पहुंचीं महिलाओं ने न केवल खुद मतदान किया, बल्कि आसपास की अन्य महिलाओं को भी मतदान के लिए प्रेरित किया।महिलाओं के इस उत्साह से मतदान केंद्र पर लोकतंत्र के पर्व की तस्वीर और भी जीवंत नजर आई। मतदान के दौरान महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान समूह में मतदान केंद्र पहुंचने और गीत गाने का दृश्य लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बना रहा।