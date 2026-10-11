फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Injury marks found on the face of tiger T-108 in Ranthambore; clash with another male tiger suspected

राजस्थान: रणथंभौर में बाघ T-108 के चेहरे पर चोट के निशान, दूसरे नर बाघ से संघर्ष की आशंका

Sun, 11 Oct 2026 12:44 PM IST
सवाई ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सवाई माधोपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सवाई माधोपुर Published by: सवाई ब्यूरो Updated Sun, 11 Oct 2026 12:44 PM IST
सार

राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघ टी-108 के चेहरे के पास चोट के निशान मिलने से वन विभाग सतर्क हो गया है। रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह के अनुसार, शुरुआती आकलन में आशंका है कि किसी दूसरे नर बाघ के साथ क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर हुए संघर्ष में टी-108 घायल हुआ हो सकता है।

विज्ञापन
Injury marks found on the face of tiger T-108 in Ranthambore; clash with another male tiger suspected
रणथंभौर में बाघ T-108 के चेहरे पर चोट के निशान, दूसरे नर बाघ से संघर्ष की आशंका

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघ टी-108 के चेहरे के पास चोट के निशान मिलने के बाद वन विभाग सतर्क हो गया है। शुरुआती आकलन में आशंका जताई जा रही है कि क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर किसी दूसरे नर बाघ के साथ हुए संघर्ष में वह घायल हुआ है। हालांकि, चोट लगने के वास्तविक कारणों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। वन विभाग की फील्ड टीम और पशु चिकित्सा टीम बाघ की गतिविधियों और स्वास्थ्य पर लगातार नजर रख रही हैं।

विज्ञापन

चेहरे पर चोट के निशान मिलने से वन विभाग सतर्क

रणथंभौर टाइगर रिजर्व के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि बाघ टी-108 के चेहरे के पास चोट के निशान देखे गए हैं। प्रारंभिक आकलन के आधार पर आशंका है कि किसी अन्य नर बाघ के साथ क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर हुए संघर्ष के दौरान उसे चोट लगी हो सकती है। हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि बाघ को चोट किस परिस्थिति में लगी।

विज्ञापन

फील्ड टीम लगातार ट्रैक कर रही बाघ की गतिविधियां

बाघ टी-108 की स्थिति पर नजर रखने के लिए वन विभाग की फील्ड टीम लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही है। टीम उसकी गतिविधियों और मूवमेंट को ट्रैक कर रही है, ताकि उसकी स्थिति का आकलन किया जा सके। वहीं, पशु चिकित्सा टीम भी बाघ के स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए है।

विज्ञापन
विज्ञापन

वन्यजीवों की सुरक्षा पर विभाग की नजर

वन विभाग क्षेत्र में अन्य वन्यजीवों की गतिविधियों की भी निगरानी कर रहा है। विभाग के अनुसार, वन्यजीवों का संरक्षण और उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाघ टी-108 के स्वास्थ्य और गतिविधियों पर आगे भी लगातार नजर रखी जाएगी, ताकि उसकी स्थिति में होने वाले बदलावों का समय रहते पता लगाया जा सके।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed