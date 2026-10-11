पंचायत चुनाव: अधिसूचना जारी, फिर भी भाजपा-कांग्रेस-बीएपी ने नहीं खोले पत्ते, एक-दूसरे की सूची का इंतजार

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डूंगरपुर में पंचायतीराज चुनावों के पहले चरण में सात पंचायत समितियों में मतदान होगा। अधिसूचना जारी होने के बाद से बीएपी को छोड़कर अब तक एक भी नामांकन जमा नहीं हुआ है। पहले चरण के लिए 13 अक्टूबर तक आवेदन जमा होंगे, जिसमें महज दो दिन 12 और 13 अक्टूबर बचे हैं।पहले चरण के तहत 22 अक्टूबर को सात पंचायत समितियों सागवाड़ा, पाडवा, गलियाकोट, सीमलवाड़ा, झोंथरी, भंडारी और चिखली में जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होंगे। 24 अक्टूबर को 233 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंचों के चुनाव होंगे। डूंगरपुर में जिला परिषद के कुल 37 और 14 पंचायत समितियों में 234 वार्डों में चुनाव होने हैं। जिले की 442 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंचों के चुनाव होंगे।दूसरे चरण में पंचायत समितियों डूंगरपुर, पाल देवल, बिछीवाड़ा, गामड़ी अहाड़ा, साबला, आसपुर और दोवड़ा में जिला परिषद सदस्यों तथा पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होंगे। इस चरण में 205 ग्राम पंचायतों में 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 29 अक्टूबर को ग्राम पंचायतों में वार्ड पंच और सरपंच पदों के लिए नामांकन होगा। 30 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।उल्लेखनीय है कि बांसवाड़ा में भी दूसरे चरण के लिए 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। यहां चार पंचायत समितियों के अंतर्गत आने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होंगे। डूंगरपुर की तरह बांसवाड़ा में भी अब तक किसी दल ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए हैं। बीएपी ने 47 नामों की घोषणा की है।