राजस्थान: नरेश मीणा का 10 दिन से जारी अनशन खत्म, विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जूस पिलाकर तुड़वाया अनशन

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किसान नेता नरेश मीणा ने किसानों की खाद की कमी समेत कई प्रमुख मांगों को लेकर 2 अक्टूबर को बारां में अनशन शुरू किया था। अपनी मांगों के समर्थन में वह 3 अक्टूबर को बारां से जयपुर के लिए ठेले पर सवार होकर रवाना हुए थे।इसके बाद 7 अक्टूबर को शिवदासपुरा टोल पर पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उनके काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया था। घटनास्थल पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने किसान नेता से वार्ता की। अधिकारियों ने चार दिन में किसानों की समस्या सुलझाने का भरोसा दिया। इस आश्वासन के बाद उन्होंने जयपुर जाना टाल दिया और समर्थकों के साथ अपने गांव लौट आए। हालांकि, गांव लौटने के बाद भी उन्होंने अपना अनशन जारी रखा।अनशन के कारण शनिवार को तबीयत बिगड़ने पर समर्थकों ने किसान नेता नरेश मीणा को बारां जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान भी उन्होंने अपना अनशन जारी रखा था। रविवार को शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी उनका हालचाल जानने बारां जिला अस्पताल पहुंचे।अस्पताल पहुंचने के बाद विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने नरेश मीणा से बातचीत की, उनका हालचाल पूछा और उन्हें अनशन खत्म करने के लिए कहा। विधायक की समझाइश पर नरेश मीणा अनशन समाप्त करने के लिए मान गए। इसके बाद भाटी ने उनकी मां प्रेम बाई की मौजूदगी में उन्हें जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया।