आरपीएससी : एसआई और प्लाटून कमांडर शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम घोषित, 1,015 पदों पर 4,019 उम्मीदवार सफल

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा का शारीरिक दक्षता परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in के जरिये अपना परिणाम देख सकते हैं। आयोग ने परीक्षा परिणाम को पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध कराया है। आयोग इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण के तहत साक्षात्कार के लिए बुलाएगा। आयोग ने सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 03 अगस्त से 13 अगस्ततक किया था। परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार पोर्टल से परिणाम सूची डाउनलोड करके अपना परिणाम जांच सकते हैं।

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