राजस्थान: RPSC ने जारी किया एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र पर ये गलती की तो नहीं मिलेगी एंट्री; जानें जरूरी नियम

राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स परीक्षा-2025 और निरीक्षक कारखाना (केमिकल) परीक्षा-2025 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी इन्हें आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों परीक्षाएं 19 सितंबर को दो अलग-अलग पारियों में आयोजित की जाएंगी।

पहली पारी में निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। वहीं, दूसरी पारी में निरीक्षक कारखाना (केमिकल) परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी।

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अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आयोग ने कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा (सीबीआरटी) का मॉक टेस्ट भी अपनी वेबसाइट के कैंडिडेट इंफॉर्मेशन विकल्प में उपलब्ध कराया है। आयोग परीक्षा केंद्र वाले जिलों की आवंटन संबंधी जानकारी पहले ही अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा चुका है।

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आयोग के निर्देश के अनुसार अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। आयोग ने सुरक्षा जांच और पहचान प्रक्रिया समय पर पूरी करने के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से करीब दो घंटे पहले केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी है।

अभ्यर्थियों के लिए नवीनतम रंगीन फोटो वाला मूल आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य है। आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या स्पष्ट नहीं होने की स्थिति में मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ उपस्थित होना होगा। प्रवेश पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाना जरूरी है। स्पष्ट पहचान पत्र नहीं होने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।



अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर होगी कड़ी कार्रवाई

आरपीएससी ने अभ्यर्थियों से किसी दलाल, बिचौलिए या अपराधी के बहकावे में नहीं आने की अपील की है। परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत मांगने या प्रलोभन देने वाले व्यक्ति की सूचना प्रमाण सहित जांच एजेंसी या आयोग के कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 और 2635255 पर देने को कहा गया है।



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परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम-2022 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत दोषी को आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और संपत्ति कुर्क कर जब्त करने का दंड दिया जा सकता है।



20 सितंबर को एसआई भर्ती की पुनः परीक्षा

आरपीएससी ने सब-इंस्पेक्टर तथा प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी पुनः परीक्षा-2021 की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। यह परीक्षा 20 सितंबर को आयोजित होगी। इसमें करीब 2.18 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए 11 जिलों में कुल 666 केंद्र बनाए गए हैं। आयोग सब-इंस्पेक्टर भर्ती की पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र 17 सितंबर को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा।