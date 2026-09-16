हद है: हरिद्वार गई राजस्थान की महिला का AI से बनाया अश्लील वीडियो, पीड़िता पहुंची थाने, जानें आगे क्या हुआ?

राजस्थान से हरिद्वार गंगा स्नान के लिए गई एक महिला के वीडियो को एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) की मदद से अश्लील और आपत्तिजनक रूप देने का मामला सामने आया है। हरिद्वार पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम मामले की जांच कर रही है।

सोशल मीडिया वीडियो को बनाया जरिया

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, राजस्थान निवासी महिला कुछ समय पहले हरिद्वार गंगा स्नान और धार्मिक यात्रा के लिए गई थी। इस दौरान उसने अपने भ्रमण और यात्रा के कुछ वीडियो सोशल मीडिया खाते पर साझा किए थे। आरोप है कि साइबर अपराधियों ने महिला के इन्हीं वास्तविक वीडियो में से एक को डाउनलोड कर एआई तकनीक के जरिए उसमें छेड़छाड़ की और उसे आपत्तिजनक रूप दे दिया। इसके बाद फर्जी वीडियो को इंटरनेट पर साझा कर महिला की छवि खराब करने का प्रयास किया गया।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पीड़िता ने नगर कोतवाली में दी शिकायत

पुलिस के अनुसार, महिला को जब अपने फर्जी वीडियो के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने की जानकारी मिली तो उसने परिजनों को बताया। इसके बाद महिला हरिद्वार पहुंची और नगर कोतवाली में लिखित शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस अधीक्षक ने साइबर सेल को मामले से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों और सोशल मीडिया खातों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं।

साइबर सेल जुटा रही तकनीकी साक्ष्य

साइबर सेल की तकनीकी टीम उस सोशल मीडिया हैंडल और आईपी पते की जानकारी जुटा रही है, जहां से आपत्तिजनक सामग्री पहली बार साझा किए जाने की आशंका है। पुलिस सोशल मीडिया मंचों से भी संपर्क कर संबंधित खाते की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है।