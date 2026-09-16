फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Accused creates an obscene video using AI of a woman from Rajasthan who visited Haridwar.

हद है: हरिद्वार गई राजस्थान की महिला का AI से बनाया अश्लील वीडियो, पीड़िता पहुंची थाने, जानें आगे क्या हुआ?

Wed, 16 Sep 2026 03:39 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Wed, 16 Sep 2026 03:39 PM IST
सार

राजस्थान की महिला के हरिद्वार यात्रा के दौरान बनाए गए वीडियो में एआई से छेड़छाड़ कर उसे अश्लील और आपत्तिजनक बना दिया गया। वीडियो प्रसारित होने की जानकारी मिलने पर महिला ने हरिद्वार नगर कोतवाली में शिकायत दी। पुलिस ने केस दर्ज किया।

विज्ञापन
Accused creates an obscene video using AI of a woman from Rajasthan who visited Haridwar.
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजस्थान से हरिद्वार गंगा स्नान के लिए गई एक महिला के वीडियो को एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) की मदद से अश्लील और आपत्तिजनक रूप देने का मामला सामने आया है। हरिद्वार पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन

सोशल मीडिया वीडियो को बनाया जरिया
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, राजस्थान निवासी महिला कुछ समय पहले हरिद्वार गंगा स्नान और धार्मिक यात्रा के लिए गई थी। इस दौरान उसने अपने भ्रमण और यात्रा के कुछ वीडियो सोशल मीडिया खाते पर साझा किए थे। आरोप है कि साइबर अपराधियों ने महिला के इन्हीं वास्तविक वीडियो में से एक को डाउनलोड कर एआई तकनीक के जरिए उसमें छेड़छाड़ की और उसे आपत्तिजनक रूप दे दिया। इसके बाद फर्जी वीडियो को इंटरनेट पर साझा कर महिला की छवि खराब करने का प्रयास किया गया।

विज्ञापन


पढे़ं: अजमेर में पहली बार जीतीं चुनाव: अब मेयर की दावेदार; जानिए कौन हैं अनामिका शर्मा

विज्ञापन
विज्ञापन

पीड़िता ने नगर कोतवाली में दी शिकायत
पुलिस के अनुसार, महिला को जब अपने फर्जी वीडियो के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने की जानकारी मिली तो उसने परिजनों को बताया। इसके बाद महिला हरिद्वार पहुंची और नगर कोतवाली में लिखित शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस अधीक्षक ने साइबर सेल को मामले से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों और सोशल मीडिया खातों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं।

साइबर सेल जुटा रही तकनीकी साक्ष्य
साइबर सेल की तकनीकी टीम उस सोशल मीडिया हैंडल और आईपी पते की जानकारी जुटा रही है, जहां से आपत्तिजनक सामग्री पहली बार साझा किए जाने की आशंका है। पुलिस सोशल मीडिया मंचों से भी संपर्क कर संबंधित खाते की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed