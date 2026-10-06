राजस्थान: अगले एक सप्ताह बारिश के आसार नहीं, 7 अक्टूबर से बढ़ेगा तापमान; 2-4 डिग्री तक गर्मी बढ़ने की संभावना

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मौसम विभाग का चेतावनी मानचित्र दर्शाता है कि यह स्थिति सात अक्तूबर की सुबह 8:30 बजे तक लागू रहेगी। इसके साथ ही आगामी एक सप्ताह के दौरान राज्य भर में वर्षा की कोई गतिविधि देखने को नहीं मिलेगी और पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा।शुष्क मौसम के प्रभाव से राज्य में दिन के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहने की प्रबल संभावना है। विशेष रूप से दोपहर के समय तापमान में यह बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर में दिन के समय धूप खिली रहेगी। बारिश न होने के कारण दिन में हल्की गर्मी का प्रभाव बढ़ेगा और आने वाले दिनों में भी तापमान का यह बढ़ा हुआ स्तर बरकरार रहने की उम्मीद है।पूर्वी राजस्थान में 7 अक्तूबर को मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क रहने वाला है। सभी 28 जिलों के लिए मौसम विभाग ने 'कोई चेतावनी नहीं' का निर्देश जारी किया है। जिन जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, उनमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपुतली-बहरोड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर शामिल हैं। इन क्षेत्रों में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा।पश्चिमी राजस्थान के सभी 13 जिलों में भी 7 अक्तूबर को मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने इस भाग के किसी भी जिले के लिए किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की है और सभी जिले हरे रंग के 'नो वार्निंग' क्षेत्र में हैं। पश्चिमी राजस्थान के बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, फलौदी और श्रीगंगानगर जिलों में मौसम सामान्य और शुष्क बना रहेगा। जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर जैसे प्रमुख जिलों में बारिश की कोई संभावना नहीं है।