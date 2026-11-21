सिख धर्म में आस्था रखने वाले कोटा के श्रद्धालुओं का पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन करने का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। करीब 8 साल बाद कोटा से सिख समाज के 12 श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ। शुक्रवार को वीजा मिलने के बाद शनिवार को सभी श्रद्धालु गोल्डन टेंपल मेल एक्सप्रेस ट्रेन से अमृतसर के लिए रवाना हुए। जत्थे की रवानगी के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह और खुशी देखने को मिली।

अमृतसर पहुंचने के बाद जत्था वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करेगा। इसके बाद श्रद्धालु वहां स्थित सिख धर्म के प्रमुख और ऐतिहासिक गुरुद्वारों में मत्था टेकेंगे और अरदास करेंगे। श्रद्धालुओं की यह धार्मिक यात्रा 1 दिसंबर तक चलेगी। लंबे समय से वीजा और अन्य औपचारिकताओं के कारण कोटा के श्रद्धालु इस यात्रा पर नहीं जा पा रहे थे। ऐसे में करीब 8 साल बाद पाकिस्तान जाने का अवसर मिलने से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है।

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पाकिस्तान यात्रा के लिए वीजा मिलने और जत्थे की रवानगी पर श्रद्धालुओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार जताया। उन्होंने कहा कि लंबे इंतजार के बाद उन्हें अपने धार्मिक स्थलों के दर्शन करने का अवसर मिला है। यह यात्रा उनके लिए भावुक और यादगार रहेगी।

सिख वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव जितेंद्र बग्गा ने बताया कि सभी श्रद्धालुओं के पासपोर्ट तीन दिन पहले ही पाकिस्तान दूतावास पहुंच गए थे। शुक्रवार को वीजा मिलने के बाद जत्थे को रवाना करने की तैयारी शुरू की गई। उन्होंने बताया कि इस यात्रा को सफल बनाने में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने मेडिकल सहित यात्रा से जुड़ी अन्य समस्याओं का समाधान करवाया।

बग्गा के अनुसार, 22 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचने के बाद जत्था ननकाना साहिब जाएगा। वहां श्रद्धालु 24 नवंबर तक गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद 25 नवंबर को जत्था रावलपिंडी के पास हसन अबदाल स्थित गुरुद्वारा पंजा साहिब पहुंचेगा। श्रद्धालु 1 दिसंबर तक पाकिस्तान में रहकर विभिन्न ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन करेंगे और इसके बाद वापस लौटेंगे।